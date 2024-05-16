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Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor! İşte o maçlar...

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Ekleme: 16.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

DERBİ 19 MAYIS PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
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