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Montella'dan milli futbolcuya büyük övgü: Dünyanın en iyisi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı. Montella, Hakan'ın mevkisinde belki de dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Montella'dan milli futbolcuya büyük övgü: Dünyanın en iyisi
Ekleme: 16.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
AMilli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaklaşan EURO 2024 ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

World Soccer dergisine konuşan İtalyan teknik adam, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenmesinin Türkiye için avantaj olduğunu belirtti.

Montella, göreve Hırvatistan galibiyetiyle başlamasının getirdiği ivmeden iyi yararlandıklarını belirterek, 'İlk amacımız turnuvaya katılmaktı ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Şampiyonanın Almanya'da düzenlenmesinin Türk taraftarlar için özel olacağını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, turnuvada kendilerini Türkiye'de gibi hissedeceklerinden emin olduğunu da kaydetti.

'Son maçlarda alınan istenmeyen sonuçlara rağmen Türkiye'nin, turnuvadan umutlu olmak için yeterli nedenleri var' ifadeleri kullanılan dergide, A Milli Takım teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Hakan Çalhanoğlu için de övgü dolu ifadeler kullandı.

'HAKAN ÇALHANOĞLU BELKİ MEVKİSİNİN EN İYİSİ'

Hakan Çalhanoğlu'na yöneltilen olumsuz eleştirilere çok şaşırdığını dile getiren Montella 'Hakan şu an mevkisinde sadece İtalya'nın değil belki dünyanın en iyisi ve müthiş bir oyun okuma zekasına sahip' ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın favorileri konusunda ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İngiltere ,Belçika ve İspanya'nın şansının yüksek olduğunu belirten Montella, Fransa'nın ise bu takımlar arasında bir adım daha önde olduğunu dile getirdi.

Dergide ayrıca 49 yaşındaki çalıştırıcının 4-2-3-1 sistemi ile oynamak istediği ve geçiş oyununa yatkın isimleri 11'de değerlendirmeyi amaçladığı yazıldı.
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