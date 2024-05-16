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Kulüp başkanından TFF'ye flaş çağrı: Şike var

TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'da Kulüp Başkanı Salih Demir, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan müsabakada şike olduğu iddiaları üzerine TFF'ye çağrıda bulundu.

Ekleme: 16.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan müsabakada şike olduğu iddiaları üzerine TFF'ye çağrıda bulundu.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Salih Demir, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve golsüz 0-0 sonuçlanan müsabakada şike olduğu iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi.

'TFF'nin bu maçta şike var mı yok mu karar vermesi lazım'

Bir otelde tribün liderleri ile basın toplantısı düzenleyen Demir, şunları kaydetti:

'TFF, 'Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var' diye karar verirse bizim takımımız 2. Lig'de. Ancak yakın zamanda karar vermezse, sezon başladıktan sonra karar verirse hiçbir faydası olmaz. 3. Lig'de mücadele vermeye devam ederiz. Bizim 3. Lig'de futbol oynamamız bir kenara TFF'nin bu maçta şike var mı yok mu karar vermesi lazım.

Kulüp başkanından TFF'ye flaş çağrı: Şike var

'Yüzde bir değil, yüzde yüz şike vardır'

Türkiye'deki spor kanalları her hafta bunu gündeme getiriyor. Çünkü onlar da maçı izledikten sonra şike yok diyemezler. Ulusal yayın yapan spor kanalları şike iddiası diyor. Dava açılır diye. Ben şike iddiası demiyorum. Burada şike vardır. Yüzde bir değil, yüzde yüz şike vardır'

Zonguldak Valiliği'nden izin istedi

TFF'nin hakem ve gözlemci raporları sonrası söz konusu maçta şike olduğuna dair karar vereceğine inandığını söyleyen Demir, 'Zonguldak Valiliği izin verirse önümüzdeki pazar günü saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda toplanarak üniversite kavşağına kadar yürümek istiyoruz' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bahis iddialarına yönelik takip yaptığını da sözlerine ekleyen Başkan Demir, 'Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takip etmesi uzun bir süre olacaktır. Bunun bu sene yansıması olacağını düşünmüyorum. Ama bunların da cezası varsa cezalarını da çekmesini istiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da dilekçemizi vermiş bulunuyoruz. Şu anda takip edilmektedir' ifadelerini kullandı.
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