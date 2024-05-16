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Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama! Süper Lig'deki favorisi hangi takım?

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Süper Lig hakkında "Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan" dedi.

Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama! Süper Lig'deki favorisi hangi takım?
Ekleme: 16.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
İtalya Kupası finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götürdü.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmanın 69. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu, kariyerinin ilk kupasını İtalya Kupası'nı alarak kazanmış oldu.

'Burada oynayan oyuncular birer efsane'

Kenan final maçının öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, sözlerine şöyle başladı:

Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi.

'Del Piero benim için bir idol'

Del Piero ile olan buluşmasından bahseden Kenan Yıldız, şunları dedi:

Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder.

'Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika'

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'den övgüyle bahseden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi.

Kenan Yıldız'dan çarpıcı açıklama! Süper Lig'deki favorisi hangi takım?

'Gol attığıma inanamayarak titriyordum'

Almanya'ya attığı gole hakkında konuşan Kenan, şu sözleri sarf etti:

Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum.

'En büyük hayalim hayalim Ballon d'Or kazanmak'

En büyük hayalini açıklayan Kenan, şöyle konuştu: En büyük hayalim hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der.

'Bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi'

Süper Lig ile ilgili de konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan.
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