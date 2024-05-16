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Hedef Galatasaray maçında galibiyet! Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde

Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 15 yıl sonra ligde bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarlayacak.

Hedef Galatasaray maçında galibiyet! Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde
Ekleme: 16.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe'de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, ligin 18. haftasında ise Galatasaray'ı konuk ederken müsabaka 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yaparken, bu sezonki derbi performansını da sürdürmek istiyor.

Hedef Galatasaray maçında galibiyet! Fenerbahçe 15 yıl sonra ilk peşinde

Bu başarıyı son olarak Aragones gerçekleştirdi

Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara karşı sahadan galibiyetle ayrılması halinde bu sezon oynadığı 4 derbide 10 puan toplamış olacak.

Sarı-lacivertliler, bu rakama son olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ilk dönemi olan 2014-2015 sezonunda derbilerde (3 galibiyet, 1 mağlubiyet) 9 puan almıştı.
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