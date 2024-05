Arda Güler'in gol sevinci ikonikleşiyor! Taklit edildi

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Manchester United, Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.Karşılaşmada Manchester United'ın gollerinden biri kaydeden genç futbolcu Amad Diallo, Arda Güler'in sevincini tekrarladı.Manchester United formasıyla ligde ilk kez fileleri bulan 21 yaşındaki futbolcu, Arda Güler'in gol sevincini yaptı. Diallo'nun bu sevinci sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.Daha önce gol sevinci ile ilgili bir açıklama yapan Arda Güler, şunları kaydetmişti:'Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum.'Arda Güler'in gol sevincini geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Antonio Rüdiger de yapmıştı.