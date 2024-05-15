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Beyaz Gazete
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Aziz Yıldırım duyurmuştu! Jose Mourinho açıklaması dünyada yankı buldu...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bir diğer gündem ise başkanlık seçimi... Eski Başkan Aziz Yıldırım, dün Ali Koç karşısında aday olacağını açıkladı. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini de duyurdu. Bu açıklama sonrası Avrupa basını Jose Mourinho haberlerini manşetlerine taşıdı.

Ekleme: 15.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi.

Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Aziz Yıldırım duyurmuştu! Jose Mourinho açıklaması dünyada yankı buldu...

RESMİ OLARAK ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Aziz Yıldırım'a çok sayıda üyenin başkan adayı olması için imzalı destek verdiği ifade edilirken, Yıldırım basın toplantısı ya da yazılı açıklama yerine adaylığını resmi olarak bu akşam bazı televizyon kanallarına verdiği röportaj ile camiaya açıklayacak.

AZİZ YILDIRIM MOURİNHO'YU GETİRECEK

Başkan seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini açıklayan Aziz Yıldırım'ın bu sözlerinden Portekizli teknik adam dünyada yankı buldu.

The Sun: 'Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı'

Aziz Yıldırım duyurmuştu! Jose Mourinho açıklaması dünyada yankı buldu...

''FAVORİ JOSE MOURINHO''

Football Italia: 'Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho'

''YENİ ADRESİ TÜRKİYE''

AS: 'Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir'

''SEÇİLİRSE MOURINHO GELİYOR''

Tutto Mercato: 'Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı'

''MOURINHO'YU GARANTİ ETTİ''

Record: 'Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti'

Aziz Yıldırım duyurmuştu! Jose Mourinho açıklaması dünyada yankı buldu...

''MOURINHO, FENERBAHÇE'YE YAKIN''

A Bola: 'Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın'

Portekizli teknik adam son olarak Roma'yı çalıştırmış ve 2021-22 yılında Konferans Ligi şampiyonu olmuştu.

Mourinho, 2002 yılında Porto ile inanılmaz bir başarıya imza atmış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarmıştı.

MOURINHO'NUN KARİYERİ

Mourinho, FC Porto'da Portekiz 1. Ligi, Portekiz Kupası ve UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. 2004 yılında, FC Porto ile Portekiz 1. Ligi'nde tekrar şampiyonluk yaşayan Mourinho, aynı yıl avrupa futbolundaki en büyük onur olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

CHELSEA

Mourinho, kazandığı başarıların ardından İngiltere'deki Chelsea F.C. takımına gitti. Chelsea F.C.'de üst üste iki kere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Samimi açıklamaları genellikle tartışmalara yol açsa da Mourinho, Chelsea F.C. ve FC Porto'da kazandığı başarılar sayesinde basın ve meslektaşları tarafından en büyük teknik direktörlerden biri kabul edildi. Ayrıca 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. 2007-2008 sezonun başında Chelsea F.C.'den ayrıldı.

Aziz Yıldırım duyurmuştu! Jose Mourinho açıklaması dünyada yankı buldu...

INTER MİLAN

2 Haziran 2008 tarihinde İtalyan futbol kulübü Inter Milan ile üç yıllık anlaşma sağladı. İtalya'daki ilk başarısını İtalya Süper Kupası'nı kazanarak elde etti. Inter, 2008-2009 sezonunun Serie A şampiyonu oldu.
Lizbon Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Mourinho, Portekizce, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

REAL MADRİD

Mourinho, 31 Mayıs 2010 tarihinde Real Madrid ile sözleşme imzaladı. ilk yılında, 2010 FIFA Dünya Kupası bitiminde Almanya Millî takımın Türk asıllı oyun kurucu Mesut Özil (15 milyon €) ile Tunus asıllı Alman önlibero Sami Khedira (13 milyon €), Portekiz Stoper Ricardo Carvalho (8 milyon €) ve Arjantinli Kanat oyuncusu Ángel di María (36 milyon €) transferlerini gerçekleştirdi. Real Madrid'in efsaneleşmiş emektar futbolcuları Guti ve Raúl ile yollar ayrıldı.




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