Aziz Yıldırım'dan, Ali Koç'a tarihi teklif: Parasını ben vereceğim

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI:



'Kavga etmeyeceğiz, kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim... 6 sene önce 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu' dediler. Şimdi de 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar. Böyle bir memleket.'



'DERDİM FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI'

'Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz. Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber...'



'BİRLEŞMEZSE FENERBAHÇE'DEN BİR ŞEY OLMAZ'

'Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım hapisteyken. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.'



'BAŞKANLIĞA NİYETİM YOKTU'

'İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık.'



'1 MİLYAR 950 BİN TL BORÇ BIRAKTIM'

'1 Milyar 950 Bin TL borç bıraktım. Yarısı döviz karşılığıydı. O borç için bankalarla anlaştılar TL olarak 4 Milyar borç var. Diğer borçlarla 12 Milyar TL borç var! 630 Milyon € borç vardı, gösterdi. Ülker ile birlikte stadın yanına konutlar yapacaktık ve satacaktık. Her şeyin anlaşması yapıldı. Fenerbahçe 70 Milyon €, Ülker 70 Milyon €, Emlak Konut %20 pay alacaktı. Arsa gitti ama Murat Ülker kağıt üzerinde tutuyor. O borç yok şu an. 51 Milyon € borç yok ama 630 Milyon €'nun içinde gösterdik o zaman. Bizim bıraktığımız borç 400 Milyon €'ydu, bunu açıkladım. 50 Milyon €'ya oyuncu sattınız, devleet gittim ve kanun çıkarttım vergi iadesi aldık. Onu da çıkarınız 300 Milyon €! Bana da eski yönetimden kalan borç vardı, kaldı 200 Milyon €! Daha da konuşsa alacakları çıkacak diyorlar, evet öyle.'



'ANLAMIYORLAR, ANLAMIYORLAR BUNLAR...'

'Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçelisiniz... Anlamıyorlar, anlamıyorlar bunlar.' (Aziz Yıldırım konuşması sırasında duygulandı ve gözleri doldu)



'DERBİYİ KAZANACAĞIZ VE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK'

''Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024'ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak. 2018 şampiyonluğumuz seçim sürecine kurban edildi, ben bunu yapmadım. Hiçbir seçim, şampiyonluktan önemli değildir. İnşallah bundan sonra seçim uğruna hiçbir kupalar, madalyalar feda edilmez. Bugün karşınızda şampiyonluk avantajının rakibimizde olması üzüntüsüyle bulunuyoruz.'



'ÇOCUKLAR AĞLIYOR. BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

'Mevcut başkan 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım. 'Twitter'da yazıyorsunuz. Ben Twitter'ı okumuyorum. Benim trollüm de yok. Fenerbahçe'yi ben varken şampiyon yapmazlar' sözü... O zaman ne olacak? Çocuklar ağlıyor. Biz nasıl şampiyon olacağız?'



'FENERBAHÇE'NİN BORCUNDAN FAZLA ALACAĞI VAR'

'Fenerbahçe'nin borcundan fazla alacağı var! Bunu mahkemede çözemezsin, masada çözeceksin! Büyük alacağımız var, bunu inşallah çözeceğiz.72 yaşındayım, 3 sene için geleceğim! Daha fazlasını yapamam! 'Yap' deseniz bile yapamam!'



'MOURİNHO İLE PARA KONUŞMADIK'

'Biz daha Mourinho ile para konuşmadık. O gelsin, bu gelsin... Konuşmadık. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajeriyle görüşmüş. Sonra televizyonu dinledim, '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak. Bu para ona verilir mi?.' Sana ne?'



'Jose Mourinho şartlarda anlaşırsak gelecek! Ama rahat bırakmıyorsunuz, burayı takip ediyor! Suudi Arabistan'a gitmiyor! Rahat olun! Bahreyn'e iki konferansa gidecek, 2 milyon $! Anlayın yani değerli basın! Olumlu olun!'



'KİM SEÇİLİRSE, MOURİNHO İLE DEVAM ETSİN! PARASINI DA BEN ÖDEYECEĞİM'

'Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin! Biz kaybedersek, Mourinho'nun yarı parasını da ben ödeyeceğim! Haydi bakalım...'



'BANKA BORCUNU KAPACAĞIZ'

'Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var! 4 sene bizden, 6 sene bu yönetimden! Parayı imece usulü vereceğiz, halledeceğiz! Üç sene kombine alacağız, banka borcunu kapatacağız! Yoksa büyük tehlike var!'



'BORCU KAPATMAYA DEĞİL, ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM'

'Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var! Borcu kapatmaya değil, şampiyon yapmaya geliyorum! Borçtan kurtulmak gerekiyorsa, gerekirse basketbol salonu satılır! Bilmiyorum, onlara bakılır! Biz şampiyonluğa , çocukları mutlu etmeye geliyoruz.'



'BENİM OLDUĞUM DÖNEMDE GALATASARAY HİKAYEYDİ'

'Galatasaray'ın saha dışında çok güçlü olduğunu nerede söyledim? Atıyorsunuz abi... Benim olduğum dönemde Galatasaray hikayeydi! Biz FETÖ ile mücadele ettik. Devletin içine sızdılar, devlet ile mücadele ettik. Onlarla mücadele etmekten, başka şey ile mücadele edemedik. En son Ankara'ya gittim ve 'Hapis yatmaya razıyım, karar verin' dedim. Verdiler!'



Mevcut futbol iklimi hakkında Aziz Yıldırım, 'Benden sonra çok değişti. Benim zamanımda konuşamıyorlardı.' dedi.



'BORCU DÜZELTMİŞLER, NE KADAR DÜZELTMİŞLER'

'Borcu düzeltmişler, ne kadar düzeltmişler? Hodri meydan açıklasınlar. Ramos'u alın, Dzeko'yu alın dedik. Biz Anelka, Ortega'yı getirdik. Gidiyorsunuz, ilk 1-2 sene çok kötü transferler yapıyorsunuz. Çok para harcadılar.'



'Benim zamanında 6 defa şampiyon olduk. 3 defa son maçta kaybettik. Hiç küme düşme tehlikesi yaşamadık ama onu biliyoruz. Burada az daha küme gidiyorduk. Kongrelere huzursuzluk olmasın diye gelmedim. Divan toplantısına geldim. Denizden geldim bir de, mafya liderleri gibi. Ne oldu, geldim oturdum bir kişi bile 'Başkan hoş geldin.' demedi.'



'MİLLETİ KANDIRMAYA, HAYAL SATMAYA GEREK YOK'

'Hedef Türkiye'de şampiyonluk! Abartmayın ya! Şampiyonlar Ligi falan yok kardeşim! Önce Türkiye'de şampiyon olacağız! Sonra bakarız! Ne Şampiyonlar Ligi ya? Milleti kandırmaya, hayal satmaya gerek yok! 10 senedir şampiyon olamıyoruz, önce şampiyonluk!'



'TÜRKİYE'DE FETÖ YOK OLMADI'

'FETÖ'nün futboldan temizlendiğine inanıyor musunuz? TFF ve kurullarına bakış açınız nedir?'



'Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Her gün haberleri görüyoruz, duyuyoruz. Türkiye'de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Duruyor. Hakemlerde, yöneticilerde... Hiçbir yerde yapılmadı. Yapılması lazım. Bunun yanında basında da yapılması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam benim 55 basın mensubu hakkında suç duyurum var. Soruyoruz neden bir şey yapmıyorsunuz diye, anlatıyorlar anlatıyorlar. Geldiğimde konuşacağım, bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim.'



'ZENGİN ADAMA İHTİYACIM YOK'

'Yönetim listenizle alakalı isimler belli mi?'



'Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var.'



'ALİ KOÇ'LA KÜS DEĞİLİM'

'Ben Ali Koç'la küs değilim. Fikirlerimiz ayrı... Benim Ali Koç'la sorunum yok, icraatleriyle sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum, siz değilseniz ben de değilim. Doğru yapılıyorsa desteklenir, kötü yapılıyorsa 'Yanlış yapıyorsun' denir.'



'Nihat Özdemir... 12 sene benim yanımda ikinci başkanlık yaptı benim yanımda. Bu kulübe hizmet etti. Tu kaka... Aralarındaki husumet bugünün husumeti değil, 2011 yılından. Bilmediğiniz konular var. Değerdi değer, Fenerbahçe'nin değeriydi. TFF başkanı oldu. Adama salladılar salladılar, o da Fenerbahçe'den istifa etti. Al çiçeği eline, git 'Başkan bize bunu bunu yapıyorlar, bunu çöz.' de. Niye geldin mi diyecekti?'



'ADAM İSTEMEDİ BUNLARI, NE YAPACAĞIZ'

'Gazetede yazanlara bakın! Jose Mourinho'ya neden 100 Milyon € vereyim! Mesut Özil mi aracıymış! Aykut Kocaman'ı Volkan Demirel'i de getiriyormuşum... Adam istemedi bunları, ne yapacağız?'

