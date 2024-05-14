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Nicolo Zaniolo için harekete geçtiler! Dev bonservis bedeli...

Fiorentina, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Nicolo Zaniolo için harekete geçtiler! Dev bonservis bedeli...
Ekleme: 14.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo transferde gündemden düşmüyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fiorentina, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fiorentina'nın, Zaniolo için harekete geçtiği ancak henüz resmi bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON

Galatasaray ile Aston Villa arasında yapılan kiralık anlaşmaya göre Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz ekibinin, bu opsiyonu kullanması beklenmiyor.

ÜLKESİNDEN TALİBİ ÇOK

Zaniolo'nun adı daha önce de yine ülkesi İtalya'dan Napoli, Lazio, Juventus ve Milan gibi ekiplerle anılmıştı.

Galatasaray'ın, Zaniolo için bonservis beklentisi 25 milyon euro...

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Aston Villa'da bu sezon 39 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

İtalyan oyuncunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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