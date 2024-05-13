Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattında 8 takım tehlikede

Süper Lig’de tarihi bir olay yaşanıyor. Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’den daha avantajlıyken küme düşme hattı karıştı.Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU12- Samsunspor: 42 puan13- Kayserispor: 41 puan14- Konyaspor: 40 puan15- Ankaragücü: 39 puan16- Gaziantep FK: 38 puan17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)