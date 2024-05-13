Süper Lig'de 37.hafta heyecanı! Program belli oldu: Derbi ne zaman oynanacak?

TFF, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçının 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı.TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.İşte haftanın programı: