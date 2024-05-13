Resmen açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Finali nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve oynanacağı stat belli oldu.



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.



'Konser yapmayı planlıyoruz'



Konu ile ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle;



Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık.



Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız. Saat 19.00'de bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız.



'Yabancı VAR hakemi olacak'



'Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda VAR uygulaması yoktu. Daha sonra belli aşamalardan sonra VAR uygulaması başladı. Biz bu maçta, final olduğu için yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız ve yabancı VAR hakemi getireceğiz.'



Hasan Arat: En önemlisi Trabzonspor Başkanı'nın yaklaşımı



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da şu açıklamaları yaptı;



Beşiktaş olarak, bugün burada değerli, dost kulübümüz Trabzonspor ile çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru, en iyi nasıl organize edebiliriz, onu konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı yapılacak. Kura çekimi yapılacak tribünlerin bölünmesi konusunda.



Sayın başkana VAR hakemi konusunda talepte bulunduk. Ama en önemlisi sayın Trabzonspor kulübü başkanının yaklaşımıdır. Hayırlısı olsun, verilen karar doğru bir karardır. Federasyon da bu konuda son derece ılımlı yaklaşmıştır. Trabzonspor kulübü başkanı ve federasyon başkanına bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

