Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu! Beşiktaş derken büyük sürpriz...

Borussia Dortmund ile yoluna devam eden teknik direktör Nuri Şahin'in yeni takımının neresi olacağı merak konusu...Bu sezon Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş, Nuri Şahin'i gündemine almıştı.Siyah beyazlılar ile anlaşması beklenen Şahin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Nuri Şahin'in yeni adresini böyle duyurdular. İşte sürpriz takım ve tüm detaylar...Ligde bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Sezon içerisinde; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe gibi isimlerle ile çalışan Beşiktaş istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı.Yeni sezon için hoca arayışında olan Siyah-Beyazlı ekipte Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Nuri Şahin ismi öne çıkıyor. Nuri Şahin transferinde ise Beşiktaş'a şok bir rakip çıktı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat teknik direktör arayışla ilgili gelen soruya verdiği cevapta Nuri Şahin'in Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasına dikkat çekti.Başkan Hasan Arat: 'Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin. Nuri Şahin ülkenin kıymetli bir ismi. Nuri Şahin bugün Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk yardımcı hoca' ifadelerini kullandı.Futbolculuk döneminde bedelsiz bir şekilde Antalyaspor'a Werder Bremen'den transfer olan Nuri Şahin, içerde alınan 2-1'lik Adana Demirspor mağlubiyetinden sonra dönemin Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik direktör olarak getirildi.Antalyaspor'un başında 92 maça çıkan yerli teknik adam bu maçlardan 38 galibiyet çıkardı. Genç teknik adam 92 maçta 31 mağlubiyet ve 23 beraberlik alırken maç başına 1.49 puan ortalaması yakaladı.Antalyaspor'da gösterdiği performansla efsanesi olduğu Borussia Dortmund'dan gelen teklifle Sarı-Siyahlıların teknik ekibinde görev yapmaya başlayan Nuri Şahin, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına da olumlu etkilerde bulundu.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan Borussia Dortmund bu maçlardan son altısına Nuri Şahin teknik ekipte görev alırken çıktı.Nuri Şahin'in teknik ekipte yer aldığı maçlarda yükselişe geçen istatistikler dikkatlerden kaçmadı.Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Feyenoord, Hollanda basınında yer alan iddiaya göre bir zamanlar formasını giyen yerli teknik adam Nuri Şahin'i gündemine aldı.Geçtiğimiz günlerde Feyenoord'un şuanki teknik direktörü Arne Slot'un adı sezon sonunda Jürgen Kloop ile yollarını ayıracak olan Liverpool ile sıkça anıldı.Teknik direktörlük için Feyenoord ile adı anılan yerli teknik adam Feyenoord forması ile Hollanda Eredivisie'de boy gösterdi. 2007-2008 sezonunda Feyenoord'un Borussia Dortmund'dan 100 bi Euro bedelle kiraladığı futbolcu kısa bir Hollanda serüvenine sahip. Feyenoord forması ile Eredivisie'de 8 maça çıkan Nuri Şahin bu maçlarda 6 gollük performans gösterdi.