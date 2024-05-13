Kartal'dan bomba transfer! Sambacı için harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine görmek için gün sayıyor.En son ligde Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lık skorla ayrıldı.Gelecek sezon hazırlıklarına ağırlık veren yönetim hucüm hattını güçlendirmek için harekete geçti.Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği Philippe Coutinho için flaş bir iddia atıldı..Brezilya basınında çıkan iddiaya göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.Haberin detayında ise kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.Öte yandan Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı..