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Kartal'dan bomba transfer! Sambacı için harekete geçti

Süper Lig'de rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Yaz transfer döneminde önemli isimlerle imza atamaya hazırlanan siyah beyazlı ekip, Brezilya basınında yer alan habere göre sambacı için harekrete geçti. İşte detaylar...

Ekleme: 13.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine görmek için gün sayıyor.

En son ligde Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lık skorla ayrıldı.

Kartal'dan bomba transfer! Sambacı için harekete geçti

Gelecek sezon hazırlıklarına ağırlık veren yönetim hucüm hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Siyah beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak gerçekleştiremediği Philippe Coutinho için flaş bir iddia atıldı..

Kartal'dan bomba transfer! Sambacı için harekete geçti

Brezilya basınında çıkan iddiaya göre Cruzeiro, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

YUNAN EKİBİ DEVREYE GİRDİ
Haberin detayında ise kiralık olarak Al-Duhail'de forma giyen yıldız oyuncu için Cruzeiro'nun, Beşiktaş ve Olympiakos ile bir yarışa girdiği söylendi.


Öte yandan Philippe Coutinho'nun, Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakması durumunda önceliğin ufak bir farkla da olsa Beşiktaş'ta olduğu da iddia edildi.

19 MAÇA ÇIKTI
Al-Duhail formasıyla 19 resmi maça çıkan Philippe Coutinho bu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı..
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