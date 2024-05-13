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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon İsmail Kartal ile yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan Beşiktaş yönetimi ise yoğun bir şekilde teknik direkötürlük arayışını sürdürürken 'doğal aday' olarak adlandırılan Sergen Yalçın ile temasa geçtiğini bildirdi. Ancak Fenerbahçe'nin aday listesinde de Yalçın'ın isminin geçtiği iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...
Ekleme: 13.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezonda başkanlık seçime giderken Ali Koç, geçtiğimiz günlerde tekrar aday olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...

Ali Koç, yeniden başkan seçilirse yönetiminde ve kadroda önemli değişiklikler yapacağının altını çizerken mevcut teknik direktör İsmail Kartal ile devam etmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...

SERGEN YALÇIN DEĞERLENDİ
Öte yandan teknik direktörlük arayışını yoğun bir şekilde devam eden Beşiktaş yönetimi, 'doğal aday' olarak nitelendirdiği Sergen Yalçın ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...

LİSTEDE İLK SIRALARDA
Taraftarı şoke edecek iddiaya göre, Fenerbahçe'nin teknik direktör aday listesinde Sergen Yalçın'ın adı ilk sıralarda yer alıyor. Ali Koç'un favorisi olarak adlandırılan 51 yaşındaki tecrübeli hoca Yalçın ile görüşme yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

ANTALYASPOR'DAN AYRILIYOR
Beşiktaş başkanı Hasan Arat, Sergen Yalçın ile telefonla temasa geçen ilk taraf oldu.

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...

İKİLİNİN ARASI BOZULABİLİR
Bu durum iki yakın dost olan Koç ve Hasan ilişkisinde deprem etkisi yaratabilir.

Antalyaspor'un başında bulunan Sergen Yalçın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurmuştu.


Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri: Hoca adaylarının arasında...
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