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6 golle yenildi ateş püskürdü! 'Maç sattınız!'

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Gaziantep FK maçının ardından gelen, "Maçı sattınız." yorumlarına çok sert tepki gösterdi.

6 golle yenildi ateş püskürdü! 'Maç sattınız!'
Ekleme: 13.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak sessizliğini bozdu ve farklı skorla kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak yaptığı açıklamada Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmediklerini belirtirken, 'Gaziantep maçında alınan sonuca biz üzülmüyor muyuz zannediyorsunuz. Biz de kahroluyoruz. Maçtan sonra Hikmet Karaman geldi, istifasını verdi. Metin Korkmaz geldi devam etmek istemediğini söyledi. Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedik. Yaptığı fedakarlıklar çok fazla, açık açık söylüyorum sözleşmesini bir yıl daha uzatacağız.' dedi.

Taraftarların takıma sahip çıkması gerektiğini belirten Sancak şöyle konuştu:

Ben bugüne kadar ailemden, işimden, paramdan fedakarlıklar yaptım. Benim koyduğum parayı Adana'da tüm iş adamları toplansa koyamaz. Adana'dan tek kuruş destek alamıyoruz. İl spor müdürlüğü stadyum kirası olarak Samsun'dan, Sivas'tan 1 milyon TL alıyor, bizden 14 milyon TL alıyor. Var mı böyle bir şey? Sadece 1 maç için güvenlik firmasına 400 bin TL ödüyoruz. Ancak Antep maçının kombineler hariç bilet gelirine bakıyoruz 200 bin TL. Kim ödüyor aradaki farkı. Açık açık söylüyorum gelip borcu ödeyeceğim diyen biri varsa kulübü hemen devredelim. Ama çıkmaz. Biz o kadar fedakarlık yaparken, bir de çıkıp maç sattı diyenler var. Kim maç satmış, anasını, bacısını satmıştır. Böyle bir şey olabilir mi. Eleştirinin de bir dozu vardır. Bizimle beraber lige çıkan Giresunspor ikinci lige düştü, Altay ikinci lige, Bursaspor üçüncü lige düştü. Eskişehirspor amatöre gitti. Takıma sahip çıkın.

'Transfer yok'

Murat Sancak gelecek sezon için transfer yapmayacaklarını belirtirken, 'Biliyorsunuz transfer cezası aldık. Sezon sonu açıp, kadroya takviyeler yapacaktık. Ancak bu kadar ağır eleştiriler sonrası transfer tahtasını da açmayacağız, transfer de yapmayacağız. Sözleşmesi bitip ayrılacak oyuncular var. Bunun dışında satacağımız oyuncular da var. Patron biziz. Yapmıyoruz transfer.' ifadelerini kullandı.

'Maçı sattınız' için sert tepki

Öte yandan Murat Sancak, 6-1 kaybedilen Gaziantep FK maçının ardından gelen, 'Maçı sattınız' yorumlarına çok sert tepki gösterdi. Sancak, 'Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum. Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz.' sözlerini sarf etti.
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