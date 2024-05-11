Galatasaray'a Kuzeyli orta saha! Nelsson aracı olacak

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 96 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kazandı.BİLD'in haberine göre, sarı-kırmızılılar Norveç ekibi Bodo Glimt'te forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek ile ilgileniyor.Öte yandan Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in de Danimarkalı futbolcu için transfer teklifi yapacağı kaydedildi.Sarı-kırmızılı takımın Gronbaek için resmi görüşmelere başlaması durumunda futbolcunun vatandaşı olan Nelsson'un da transfere yardımcı olması bekleniyor.Bodo Glimt'te merkez orta sahada forma giyen Gronbaek, sarı-siyahlı formayla 21 resmi maça çıktı.Genç futbolcu bu mücadelelerde 8 gol atıp, 3 asistlik katkı sağladı.Norveç ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.Bodoe/Glimt takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Albert Gronbaek, 23 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 73 kilo olan Albert Gronbaek, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Albert Gronbaek, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Albert Gronbaek, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.