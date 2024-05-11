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Fenerbahçe'de sarı kart alarmı! 6 yıldız derbiyi kaçırabilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Ekleme: 11.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

4 FUTBOLCU OLMAYACAK

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

6 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
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