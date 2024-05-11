Fenerbahçe'de sarı kart alarmı! 6 yıldız derbiyi kaçırabilir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.



4 FUTBOLCU OLMAYACAK



Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.



6 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.