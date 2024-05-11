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Ali Koç, Jose Mourinho ile görüştü! Deneyimli hocanın maaş beklentisi dudak uçuklattı

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girmek isteyen Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Jose Mourinho ile görüştü.

Ekleme: 11.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa aday olup olmayacağı bilmecesi sürüyor.

Başkan adayı Sadettin Saran ile görüşecek olan Koç'un kararını kısa sürede vermesi beklenirken, planlamasını ise yeniden başkan olacak şekilde yapması da kafaları karıştırıyor.

THY'nin reklam çekimleri için kısa süre İstanbul'a gelen Jose Mourinho ile görüşen sarı-lacivertliler, deneyimli hocanın şartlarını öğrendi.

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüştü! Deneyimli hocanın maaş beklentisi dudak uçuklattı

15 milyon euro maaş istiyor

Olası başkan adayı Sadettin Saran'ın da mevcut başkan Ali Koç'un da teknik direktör adayı olan Mourinho'nun yıllık 12 milyon euro maaş istediği belirtilirken, ekibi için de 3 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Başarılı bir takım hayali kuran iki başkan adayının da Mourinho'nun taleplerini düşüneceği ve haziran seçimlerinin ardından resmi adımları atacağı da gelen haberler arasında.

"Futbolu özledim" demişti

Son olarak Roma’da görev yapan ve adı birçok dev kulüple anılmasına rağmen herhangi bir takımla anlaşmayan Mourinho geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolu özlediğini ve güzel antrenman tesislerine sahip herhangi bir takımda görev yapabileceğini açıklamıştı.
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