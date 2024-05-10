TFF'ye Beşiktaş tepkisi: Zavallı bir çaba

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı sonrası yapılan PFDK sevklerine çok sert tepki gösterdi.

Ankaragücü'nden sert açıklama: "Zavallı bir helalleşme çabası"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı sonrası yapılan PFDK sevklerine tepki gösterdi.



MKE Ankaragücü, PFDK sevklerine dair sert bir açıklama yayımladı.



Sarı-Lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyuna Duyuru;



Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz.



"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir HELALLEŞME çabası olarak yorumluyoruz.



Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp, stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız.



Bu karşılaşmada edilen küfürler Türkiye gündemine girmiş olup, ajans muhabirleri maç sonu basın toplantısında teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na, resmi yayıncı kuruluş spikeri de futbolcumuz Atakan Çankaya'ya bu konuda soru sorma gereği duymuştur.



Peki yaklaşık 40.000 taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir?



Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 09.05.2024 günü açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350.000TL para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır.



Haklarında yapılan her eleştiriye en hızlı şekilde resmi hesaplarından cevap veren federasyon ve kurullarından, futbolumuzdaki güven erozyonunun daha da büyümemesi adına ivedi olarak bir cevap bekliyoruz.



Bu sorunun 3 cevabı var;



Sizce hangisi @TFF?



1- Karşılaşmanın temsilcileri Kerem Baykalmış, Turgay Aytepe ve Nazif Çıldır'ı işitme engelleri olmasına rağmen maçta görevlendirdiniz.



2- Stadyumlarda artık çirkin ve kötü tezahürat için sevk yapılmayacak. Uygulamaya bu karşılaşma ile başladınız.



3- Temsilcilerin raporlarında çirkin ve kötü tezahürat yer almasına rağmen, sevk etmeye cesaret edemediniz. Yönetim anlayışınızda kanun ve kural tanımıyorsunuz.



"Elbet gerçekleşecek TFF Seçimli Mali Kurulu'nda günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz."