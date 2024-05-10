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TFF'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a davet! Karar ortak alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin yerini belirlemek için Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerini Riva'ya davet etti.

Ekleme: 10.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye kupası finali için ortak karar alınmasına karar verdi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na davet edildi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağına dair TFF ve kulüpler arasında istişare toplantısı yapılacak. Bu istişarenin ardından iki tarafın da onayladığı yerde Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak.
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