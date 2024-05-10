Ozan Tufan'dan net mesaj! ' Orada olmak istiyorum'

Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 kadrosunda olmak istediğini söyledi.Hull Live'a konuşan Türk futbolcu, "Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha önce 2 Avrupa Şampiyonası'na gittim, atmosferi biliyorum. Bu sezon iyi bir performans ve istatistik yakaladım. Uçakta olmayı umuyorum." dedi.Vincenzo Montella ile görüşmediğini aktaran Ozan Tufan, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum. Bizim için şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçla verileceğini sanmıyorum. Tüm sezona baktığınızda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum ve gerçekten orada olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.A Milli Takım'da 65 defa forma giydiğini dile getiren Ozan, "Her maç gurur duyduğum harika bir anı oldu. O formayı tekrar giymek benim için inanılmaz özel olurdu." dedi.Hull City'de bu sezon 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 ve 2 asistlik katkı sağladı.