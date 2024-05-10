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Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz teklif! İtalyan devi kancayı taktı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, İtalyan devi Lazio'nun dikkatini çekti.

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz teklif! İtalyan devi kancayı taktı
Ekleme: 10.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz bir teklif geldi. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; daha önce Barış Alper Yılmaz'ı gündemine alan Lazio, şimdi de Kerem Aktürkoğlu'nu listeye dahil etti.

Çizme basınında yer alan haberde "Lazio, 50 maçta 15 gol, 8 asistle oynayan 1998 doğumlu oyuncu için nabız yokladı. Galatasaray 15 milyon euro bonservis istedi. Pazarlıklar sezon sonunda yapılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberde, Kerem'in de Galatasaray'da baskıdan bunaldığı ve taraftardan aldığı tepkiler sebebiyle ayrılmaya sıcak baktığı kaydedilirken, yıldız oyuncunun Lazio'nun teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 170 resmi maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 44 gol 39 asistlik performans gösterdi.
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