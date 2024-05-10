İsmail Kartal'dan mecburi rotasyon! Kayserispor muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Kayserispor'la karşılaşacak. Sakat ve cezalıların bir hayli fazla olduğu sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin sezonu kapatması zorunlu olarak sahada olması gereken 3 yerli oyuncu konusunda teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını bozdu.



Süper Lig'de en son Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de futbolcuların ağzını adeta bıçak açmıyor. Takımda morallerin dibe vurduğu kaydedilirken, idmanlarda çift kale maçların dahi isteksiz geçtiği, oyuncuların lig bitmişçesine zorunlu olarak antrenmana çıkıyormuş gibi davrandığı belirtildi.



Süper Lig'de matematiksel olarak devam eden şampiyonluk şansını son ana kadar kovalamak isteyen Fenerbahçe, ilk 11'de yer alacak yerli oyuncular konusunda sıkıntı yaşanıyor.



Sarı-lacivertli takımda İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'nin de sakatlanarak sezonu kapatması pazar günkü Kayserispor maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını alt üst etti.



İki futbolcu da Ferdi ile birlikte sahada yer aIması gereken 3 yerli oyuncuyu oluşturuyordu, ilk onbirin önemli isminden 2'sinin sakatlanması kadroda taşları yerinden oynatacak. Mert Müldür de Tümosan Konyaspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.



Teknik direktör ismail Kartal; Mert Hakan, Çağlar ve Cengiz Ünder'e hazır ol mesajı verdi.



Tecrübeli teknik adamın Kayserispor karşısında sol bekte Ferdi'nin yanı sıra mecburiyetten 10 numarada sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan'ı, sağ kanatta ise formsuzluğuna rağmen Cengiz'e şans vermesi bekleniyor.



Djiku-Becao stoper ikilisini bozmak istemeyen Kartal, Çağlar'ı ise değişiklikte yerli rotasyonu olarak kullanmayı planlıyor.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ



Livakovic, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mert Hakan, Krunic, Cengiz Ünder, Tadic, Szymanski, Batshuayi.