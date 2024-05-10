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İngilizler duyurdu! Zaha Ada'ya dönüyor

Wilfried Zaha, gelecek yıl West Ham United forması giymeye hazırlanıyor.

Ekleme: 10.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Uzun soluklu Crystal Palace macerasını sonlandırdıktan sonra sezon başında bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olan Wilfried Zaha, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılı formayla 39 maça çıkıp 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Zaha, buna karşılık ise istikrarsız görüntüsüyle bir süredir forma şansı bulmakta zorlanıyor.

İngilizler duyurdu! Zaha Ada'ya dönüyor

YOLLAR AYRILIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Zaha, gelecek sezon için West Ham United’la anlaşmaya vardı.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için West Ham’ın Galatasaray’a bonservis bedeli ödeyeceği bilgisi de ayrıca haberde yer aldı.

İngilizler duyurdu! Zaha Ada'ya dönüyor

Geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılı kulüple anlaşan tecrübeli futbolcu, Haziran 2026’ya kadar sürecek kontrata imza atmıştı.








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