Galatasaray'da kart alarmı! 7 yıldız kritik maç öncesi sınırda

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak.



Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maça kısa bir süre kala, sarı kırmızılı takımda 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor.



Galatasaray'da Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fenerbahçe ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düşecekler.



Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonraki rakibi ise Fenerbahçe olacak.