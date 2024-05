Beşiktaş yeni hocasını arıyor! 3 isim ön planda

Bu sezon 5 farklı hocaya takımı emanet eden Beşiktaş'ta, gelecek sezonun çalışmalarına devam ediliyor.2024-2025 sezonunda şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak olan Hasan Arat yönetimi, hoca arayışlarını da sürdürüyor.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'da katıldığı programda teknik direktör hakkında bilgi verdi.Sergen Hocam da Şenol Hocam da Beşiktaş'ın çok değerli isimleri. Burada ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Hepsi Beşiktaşlıların gönlünde eş değerdedir ve tartışmasız başarılılar. Dolayısıyla her iki hocanın da Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. 23 Mayıs'tan sonra liglerde de durum belli olur hocalarımız da müsait olduğunda oturur görüşürüz. Serdar Topraktepe ile de oturup görüşeceğiz, herkesin Serdar Topraktepe'yi de hesaba katması lazım her şey olabilir, asla asla demeyeceksin, Serdar Topraktepe aniden gündeme oturabilir. Aynı şekilde Sergen Hoca da, Şenol Hoca da, Nuri Şahin de. Bunlar Türkiye'nin kıymetlileri Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk Türk yardımcı hoca Nuri Şahin.Başkan Arat'ın "Yabancı hoca da olabilir." demesine rağmen gelecek sezon takımı yerli bir hocaya emanet etmesi muhtemel görünüyor.Sergen Yalçın, Nuri Şahin ve Şenol Güneş'in isimlerinin öne çıktığı listede, en güçlü aday ise şu an Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın.Şenol Güneş'in bu sezon başında kritik bir zamanda istifa etmesi, Nuri Şahin'in de olası bir şekilde Borussia Dortmund'un başına geçmeyi beklemesi nedeniyle ibre deneyimli teknik adama dönmüş durumda.Sergen Yalçın da verdiği röportajlarda "Sezon sonu boşum." mesajı verirken, siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşaması da taraftarı heyecanlandırıyor.Beşiktaş'ın yeni hocasının kısa sürede belli olması bekleniyor.