  • USD: 32,18 - 32,24
  • EURO: 34,53 - 34,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş yeni hocasını arıyor! 3 isim ön planda

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri öne çıkıyor...

Ekleme: 10.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon 5 farklı hocaya takımı emanet eden Beşiktaş'ta, gelecek sezonun çalışmalarına devam ediliyor.

2024-2025 sezonunda şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak olan Hasan Arat yönetimi, hoca arayışlarını da sürdürüyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TRT Spor'da katıldığı programda teknik direktör hakkında bilgi verdi.

Sergen Hocam da Şenol Hocam da Beşiktaş'ın çok değerli isimleri. Burada ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Hepsi Beşiktaşlıların gönlünde eş değerdedir ve tartışmasız başarılılar. Dolayısıyla her iki hocanın da Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. 23 Mayıs'tan sonra liglerde de durum belli olur hocalarımız da müsait olduğunda oturur görüşürüz. Serdar Topraktepe ile de oturup görüşeceğiz, herkesin Serdar Topraktepe'yi de hesaba katması lazım her şey olabilir, asla asla demeyeceksin, Serdar Topraktepe aniden gündeme oturabilir. Aynı şekilde Sergen Hoca da, Şenol Hoca da, Nuri Şahin de. Bunlar Türkiye'nin kıymetlileri Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk Türk yardımcı hoca Nuri Şahin.

Beşiktaş yeni hocasını arıyor! 3 isim ön planda

3 aday öne çıkıyor

Başkan Arat'ın "Yabancı hoca da olabilir." demesine rağmen gelecek sezon takımı yerli bir hocaya emanet etmesi muhtemel görünüyor.

Sergen Yalçın, Nuri Şahin ve Şenol Güneş'in isimlerinin öne çıktığı listede, en güçlü aday ise şu an Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın.

Şenol Güneş'in bu sezon başında kritik bir zamanda istifa etmesi, Nuri Şahin'in de olası bir şekilde Borussia Dortmund'un başına geçmeyi beklemesi nedeniyle ibre deneyimli teknik adama dönmüş durumda.

Sergen Yalçın da verdiği röportajlarda "Sezon sonu boşum." mesajı verirken, siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşaması da taraftarı heyecanlandırıyor.

Beşiktaş'ın yeni hocasının kısa sürede belli olması bekleniyor.

Beşiktaş yeni hocasını arıyor! 3 isim ön planda
Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam talebi daha! %500 bile yetmedi
Milyonlarca dolar Türkiye'de kaldı! SİHA'lar fark attı
Başkan Erdoğan'dan İdari Yargı Günü'nde önemli açıklamalar
Bakan Bayraktar'dan ABD'li şirketlere SMR yatırımı çağrısı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni paylaşım: Zoru başarırlar, imkansız zaman alır
Cevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi! 'Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor'
Netanyahu'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tırnaklarımızla savaşacağız'
DEM'li belediye TC ibaresini kaldırdı! İlk icraatları bu oldu
Bakan Şimşek'ten net mesajlar! Vergi, tasarruf ve enflasyon...
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriledi
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek! Saat belli oldu... Gündemde ne var?
11 ilde terör örgütüne operasyon!
İstanbullu güne yine arıza ile başladı! Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda seferler yapılamıyor
Komşu'dan mesaj var! Görüşme ne zaman olacak?
Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde operasyon
CHP'deki atamalara sert tepki! Osman Gökçek meclise damga vurdu: 'CHP; ana, bacı, kardeş...'
CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel, Meclis'te arıcıların tulumunu giydi
Boeing yine aksaklıklarla gündemde: Uçak parçalarında ciddi hata var
Kargo uçağı gövde üzerine iniş yapmıştı: Faciayı kadın pilot önledi!
İsrail basınında gündem Türkiye’nin boykotu: Bizi en zayıf noktamızdan vurdu
Bölge halkı çok tedirgin! 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Bölge halkı çok tedirgin! 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Bunu yapanın ehliyetine el konulacak

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: Bunu yapanın ehliyetine el konulacak

Google telefonlara yeni özelliği yayınladı: Artık kapalı olsa bile tespit edilebilecek

Google telefonlara yeni özelliği yayınladı: Artık kapalı olsa bile tespit edilebilecek

Ölümcül virüs alarmı! Göz, kulak ve ağızda...

Ölümcül virüs alarmı! Göz, kulak ve ağızda...

Bahçeye bu çiçekleri ekin, keneleri temelli def edin…

Bahçeye bu çiçekleri ekin, keneleri temelli def edin…

WhatsApp'ta sesli arama yapanlar dikkat! Yeni özellik devreye alındı

WhatsApp'ta sesli arama yapanlar dikkat! Yeni özellik devreye alındı