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Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde zorlu rakibi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Real Madrid, adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimi yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddeleri ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Ekleme: 10.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde zorlu rakibi Bayern Münih'i kupanın dışına iten Real Madrid, adını finale yazdırmıştı. Geçtiğimi yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki bonus maddeleri ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde zorlu rakibi Manchester City'i devirerek yarı finale kalan Real Madrid, bu turda Bayern Münih ile eşleşmişti.

Madrid ekibi, Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Alman devi ile deplasmanda oynanan ilk maçta 2-2 berabere kaldı.

Turun ikinci maçına taraftarlarının önünde çıkan Ancelotti ve öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçta tarihi bir geri dönüşe imza atarak skoru 2-1'e getirmişti. Toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdıran Real Madrid, PSG'yi eleyen Borussia Dortmund'un rakibi olmuştu. Dev final 1 Haziran Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak.

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

ARDA'YI BEKLEYEN DEV TEHLİKE!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, burada beklediği kadar forma şansı bulamadı.

Ancelotti'nin her verdiği şansı iyi değerlendiren milli yıldızımızın yüzü henüz Şampiyonlar Ligi'nde gülmedi.

Sezon boyunca Devler Ligi'nde süre alamayan 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, Dortmund karşısında da şans bulamazsa alacağı madalyanın resmi bir geçerliliği olmayacak.

KURAL 2022'DE GELDİ

UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

BONUSLAR ORTAYA ÇIKTI

Yazın 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler için taahüt edilen bonuslar taraftarlar tarafından büyük merak konusu haline gelmişti.

Sports Digital'in haberine göre Fenerbahçe ve Real Madrid arasında yapılan sözleşmeye göre; 10 milyon Euro'luk bonusun tamamı Arda Güler'in oynayacağı maç sayısına bağlı olarak kazanılacak.

Haberin devamında İspanyol devi Real Madrid'in kazanacağı kupa ve şampiyonluklardan ötürü Fenerbahçe'ye herhangi bir bonus ödenmeyeceği öne sürüldü.

Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...

BU SEZON ARDA GÜLER

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda Güler, İspanyol devi ile sadece 232 dakika sahada kalabildi.

LaLiga'da 7 kez Real Madrid formasını giyen milli yıldız 2 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre bulamayan Arda Güler; Kral Kupası ve Süper Kupa'da bir maçta forma giydi.

Transfermarkt verilerine göre 19 yaşındaki milli futbolcunun aktif olarak 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
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