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Spor federasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Spor federasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekleme: 1.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 1.05.2024 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Alın terlerinin her bir damlasına emeklerini sığdıran, vatan ve millet sevgisinden aldıkları güçle hayatın ağır yükünü sırtlanarak ona anlam katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ise "Yaşamın her alanına çalışmalarıyla değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Alın teri dökerek emekleri ile ülkemizin bugünü ve yarınlarına katkı sağlayan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu, mesajında "Çalışan, üreten ve alın teri döken tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu, "Judo ailesi olarak emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ise mesajında, "Bugün, tüm dünyada işçilerin emeğini ve haklarını kutladığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı coşkuyla karşılıyoruz. Emeğiyle toplumumuzu şekillendiren herkesin yanındayız. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Diğer spor federasyonları da yayımladıkları mesajlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
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