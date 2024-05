Ne yaptın İrfan Can! Tarihe geçecek performans

2024’te oynadığı 17 resmi maçta 8 gol ve 5 asistle 13 gole katkı yapan İrfan Can Kahveci pozisyonunda Avrupa’nın en skorer 4. futbolcusu oldu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en iyi performansını sergileyen İrfan Can Kahveci sadece Süper Ligi'i değil, Avrupa futbolunu da kasıp kavuruyor...Attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı-Lacivertli takımı şampiyonluk yarışında tutan isimlerin başında gelen tecrübeli yıldız istatistikleriyle Avrupa'nın süper starlarını sollamayı başardı.EN İYİ 15 LİG BAZ ALINDI2024 yılında oynadığı 17 resmi maçta 8 gol ve 5 asistle tam 13 gole direkt katkıda bulunan İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın en önemli 15 ligindeki sağ kanat oyuncuları baz alındığında 4. sırada yer aldı.Milli futbolcu bu performansıyla Ousmane Dembele, Raphinha, Rodrigo ve Christian Pulusic gibi çok önemli yıldızları geride bıraktı.DI MARIA ZİRVEYE ÇIKTIListenin ilk sırasında 7 gol ve 12 asistlik performansıyla Benfica'nın tecrübeli Arjantinli yıldızı Angel Di Maria yer alıyor. Manchester City'den Phil Foden 15 gol ve 2 asistle ikinci, Arsenal'den Bukayo Saka ise 10 gol ve 3 asistle 3. sırada bulunuyor. İrfan Can Kahveci 2023-2024 sezonunun genelinde ise 18 gol ve 12 asistle 30 gole etki etti ve Avrupa'nın en skorer 7. sağ kanat oyuncusu olmayı başardı. Sezonun zirvesinde ise 24 gol ve 13 asistle Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı Mohamed Salah bulunuyor.