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Herkesin gözü onda! Trabzonspor görüşmelere başladı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Başkan Ertuğrul Doğan takımda kiralık olarak oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için transfer görüşmelerinde bulunuyor.

Ekleme: 1.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 1.05.2024 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşmesinin ardından 3 gol ve 1 asistle Trabzonspor'u galibiyete taşıyan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, bordo-mavililerin en golcü oyuncusu oldu. Gelecek sezon takımda kalıp, kalmayacağı merakla beklenen Onuachu ile ilgili olarak farklı formüller üzerinde duruluyor.

AVCI'DAN YAKIN MARKAJ

Trabzonspor yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, kiralık olarak forma Paul giyen Onuachu'nun gelecek sezonda takımda kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Avcı, Nijeryalı futbolcuyla bire bir görüşmeler yaparak, olumlu dönüşler alsa da takımı Southampton'ın vereceği karar bu transfer belirleyici olacak. 29 yaşındaki futbolcunun, 2026 yılına kadar ile İngiliz ekibi sözleşmesi bulunuyor.

Herkesin gözü onda! Trabzonspor görüşmelere başladı

Southampton, Belçika'nın KRC Genk takımından 18 Milyon Euro karşılığında transfer ettiği Paul Onuachu'yu bonservisiyle birlikte vermeyi planlıyor. Ciddi bir maliyeti bulunan Onuachu ile ilgili gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak olan İngiliz kulübünün beklentilerine karşılık bulunmaması halinde Trabzonspor'un yeniden kiralama isteğini değerlendirmeye alacak. Trabzon'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili kulübün elini güçlendirmiş olacak.

Ertuğrul Doğan: "Görüşmelere başladık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu ile ilgili olarak kiralama formülü üzerinde durduklarını belirterek, "Southampton kulübü oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Ciddi bir maliyeti var. Bizim kulüp olarak bu maliyetleri karşılamamız mümkün gözükmüyor. Kiralama formülü üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkesin gözü onda! Trabzonspor görüşmelere başladı

Eray Cömert yeniden gündemde

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluğu yeniden yaşamak isteyen Trabzonspor, Fransa’nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert’i yeniden gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonda bordo-mavili kulübün gündemine gelen Cömert, İsviçre’nin Basel ekibinden, İspanya’nın Valencia takımına transfer olmuştu. La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Fransa’nın Nantes Kulübü'ne kiralık olarak gitmişti. Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Erdal Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.

Trabzonspor, yabancı kontenjanı nedeniyle gurbetteki Türk asıllı oyuncularla ilgili geniş kapsamlı araştırmalarını sürdürürken, Nantes'ta 22 lig maçında forma giyen Eray Cömer, 2 de gol attı. Başarılı defans oyuncusu, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel formasıyla Trabzonspor’a karşı iki maçta da forma giymişti.
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