Galatasaray para basıyor! Akılalmaz tribün geliri: İşte rakamlar...

İki sezondur iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray'da yönetim, çareyi loca sayısını artırmakta buldu. RAMS Park'ta 198 olan loca sayısı, 221'e çıkartıldı ve Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına bu hamleyle 6 milyon Dolar daha girdi.2024-25 sezonu için loca, VIP koltuk ve kombinelerden 2.8 milyar TL gelir öngörülüyor. Aslantepe'nin kapasitesi de 52 binden 53 bin 798'e yükseldi. Sabah'ın haberine göre bu sezon ise tribünden (loca, VIP koltuk, kombine, maç bileti) 1.5 milyar TL hasılat gerçekleşti.