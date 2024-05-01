Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Livakovic veda mı ediyor?

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve sezon sonunda takıma veda edebileceği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Dominik Livakovic'in takımdan ayrılması gündeme geldi.Kanarya'nın Hırvat kalecisine Avrupa'dan çeşitli taliplerin olduğu ortaya çıktı.Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği 29 yaşındaki file bekçisine gelecek olan teklifler değerlendirmeye alınacak. Sezonun sona ermesiyle birlikte Hırvat kalecinin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Livakovic, kalesinde 28 gol gördü.