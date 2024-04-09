PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe Kulübü, 'müsabakayı terk etme', Galatasaray ise çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, 'müsabakayı terk etme', Galatasaray ise çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



"- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."