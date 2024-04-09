Okan Buruk açıkladı! 'Topu dışarı atmadık çünkü...'

Galatasaray'ın Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye gol atması tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sarı-lacivertliler tarafından eleştirilen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu konuya açıklık getirdi.Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini dile getiren Buruk, "Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" dedi.Sarı-kırmızılı çalıştırıcı şöyle devam etti:Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz.Topu bizim neden dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen taraf biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk.Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi.Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözlerini aktardığı belirtildi. Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.Öte yandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ise kutlamalara katılmadı.