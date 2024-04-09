Joao Pedro ayrılıyor mu? Menajeri kulüp binasına geldi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonun başında ezeli rakibi Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanarak Serie A ekibi Cagliari'den 4.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı.Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Pedro, gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Fenerbahçe formasıyla istenilen oyunu sergileyemeyen 32 yaşındaki isim, sezon başında Brezilya Ligi ekibi Gremio'ya kiralandı.Kariyerini ülkesinde sürdüren forvet oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle bir araya geldi.Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun menajeri İstanbul'a geldi. Haberde, Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe kulüp binasında yönetim ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun geleceğine dair değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürüldü.5 milyon euro piyasa değerinde deneyimli futbolcu, Brezilya'da da istediğini bulamadı. Joao Pedro, sezon başından bu yana formasını giydiği Gremio ile 15 maça çıkarken yalnızca 3 kez ağları sarsmayı başardı.