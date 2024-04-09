Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi! Olympiacos maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak. Bu kritik müsabaka öncesinde UEFA, maçı yönetecek hakemi duyurdu.
Maçın hakemi Sandro Scharer oldu
Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.
Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.
Türk takımları mağlup olmadı
35 yaşındaki genç hakem Sandro Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi. İsviçreli hakemin yönettiği 4 maçta Türk takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 1-1 St. Johnstone
Sivasspor 2-0 Karabağ
Wolfsberger 0-3 Başakşehir FK
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak. Bu kritik müsabaka öncesinde UEFA, maçı yönetecek hakemi duyurdu.
Maçın hakemi Sandro Scharer oldu
Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.
Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.
Türk takımları mağlup olmadı
35 yaşındaki genç hakem Sandro Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi. İsviçreli hakemin yönettiği 4 maçta Türk takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
Galatasaray 1-1 St. Johnstone
Sivasspor 2-0 Karabağ
Wolfsberger 0-3 Başakşehir FK