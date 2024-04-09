Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi! Olympiacos maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak. Bu kritik müsabaka öncesinde UEFA, maçı yönetecek hakemi duyurdu.Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşmasında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak.Mücadelenin VAR hakemliği görevinde ise Alman hakem Bastian Dankert olacak. AVAR olarak İsviçreli Lionel Tschudi görev alacak.35 yaşındaki genç hakem Sandro Scharer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi. İsviçreli hakemin yönettiği 4 maçta Türk takımları, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.