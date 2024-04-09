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Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Hakeme yumruk salladı

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal, Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo'nun sonrasında hakeme yaptığı hareket büyük ses getirdi.

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Hakeme yumruk salladı
Ekleme: 9.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 9.04.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final mücadelesinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Luis Castro'nun çalıştırdığı Al Nassr karşı karşıya geldi.

Mohamed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Hilal 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Mavi-beyazlı takıma galibiyeti getiren goller; 61. dakikada Salem Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom'dan geldi. Al Nassr'ın tek golünü ise 90+9'da Sadio Mane kaydetti.

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Hakeme yumruk salladı

Ronaldo'dan hakeme olay hareket

86. dakikada ise karşılaşmanın önüne geçen bir olay yaşandı. Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

39 yaşındaki isim, böylelikle Suudi Arabistan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü. Sahayı terk ederken alkış protestosu yapan Ronaldo, tribünlere de hakemi işaret etti.

Ronaldo'nun kırmızı kart kararının ardından maçın hakemine yumruk kaldırdığı görüldü. Yıldız oyuncunun yaptığı bu hareket ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Hakeme yumruk salladı
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