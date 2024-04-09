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Ali Koç, U19 takımına moral verdi: Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçında sahadan çekline U19 takımının maçını izledi. U19 takımına moral veren Koç, "Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 9.04.2024 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi ve sonrası U19 takımına moral verdi.

Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda;

''İSYAN ETTİĞİMİZ NOKTADAYIZ''
"Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Yaşananların ardından zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır." ifadeleri kullandı.

Ali Koç, U19 takımına moral verdi: Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek!

''FENERBAHÇE TARİHİ GELECEKTE SİZLERDEN BAHSEDECEK''
 Ali Koç'un müsabaka sonrası U19 takımını tebrik ettiği ve şu konuşmayı yaptığı vurgulandı: "Böyle bir tepkinin kahramanı oldunuz. Hiçbiriniz için üzülecek bir şey yok. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek."
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