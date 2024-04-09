Ali Koç, U19 takımına moral verdi: Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi ve sonrası U19 takımına moral verdi.Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda;"Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Yaşananların ardından zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır." ifadeleri kullandı.Ali Koç'un müsabaka sonrası U19 takımını tebrik ettiği ve şu konuşmayı yaptığı vurgulandı: "Böyle bir tepkinin kahramanı oldunuz. Hiçbiriniz için üzülecek bir şey yok. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Camiamız da sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin sezon başından itibaren yaşadığı haksızlıklara haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri de yazacak. Fenerbahçe tarihi gelecekte sizlerden bahsedecek."