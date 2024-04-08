  • USD: 31,92 - 31,98
  • EURO: 34,59 - 34,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

Ekleme: 8.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 8.04.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da Fenerbahçe ve Galatasaray dün akşam karşı karşıya geldi. Süper Kupa maçı 1 yıldır bir türlü oynanamadı. Suudi Arabistan'da oynanacaktı olmadı. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı maçta sahadan çekilmesiyle hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Fedarasyonu verecek.

ALİ KOÇ: İSYAN NOKTASINA GELDİK
Maçtan önce konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, birçok konuda yaşadıkları haksızlıkların kendilerini isyan noktasına getirdiğini belirterek, bunun ilk adımını da Şanlıurfa'da attıklarını söyledi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu

DURSUN ÖZBEK: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER DAHA DA GERGİNLEŞECEK
Yarıda kalan maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

''TÜRKİYE'DE SKANDAL''

İSPANYOL MARCA: Türkiye Süper Kupa'da skandal! Fenerbahçe kupayı boykot etti. U19 takımı sahadan çekildi

CALCIOMERCATO: Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2. dakikada tamamlandı. Icardi gol attı, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi.

FRANSIZ L'EQUİPE: TFF ile çatışma halinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu

''FENERBAHÇE'DEN TFF'YE MESAJ''

DAİLY MAİL: Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.

ALMAN BILD GAZETESİ: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2.dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu

''SANSAYONEL BOYKOT''

FOOTBALL ITALIA: Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti.

THE SUN: Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti.





Meral Akşener adaylık kararını açıkladı
71 ilde 'Mercek-16' operasyonu! 959 gözaltı kararı
Sözde Filistin destekçisi MOSSAD ajanları: Müslüman ülkelerden seçiliyor… Para karışığı bilgi ve belge topluyor!
Bursa YSK’da büyük skandal! İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Şeyma Döğücü’ye “Jakuzisi var” iftirası atıldı, CHP’li başkan gerçeği itiraf etti
Melih Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: Hani nerede şeffaflık?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 9 günlük tatilin ilk gününde 651 kaza: 9 ölü 1047 yaralı
Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm: Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu!
Başkan Erdoğan yol haritasını çizdi! Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz
İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'e karşı harekete geçtiler: 2 isim daha aday oluyor
YSK'dan Kütahya kararı: Oylar yeniden sayılacak
İran’ın intikam yemini alarma geçirdi! ABD’nin en büyük kabusu gerçek oluyor: Saldırı artık kaçınılmaz!
İstanbul ve Konya'ya yeni raylı sistem! 2 projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi
CHP'nin mazbata töreninde ezan rahatsızlığı... 'Bu ne ya ora cami bura cami'
Ticaret Bakanlığı rekor ihracata destek olan illeri sıraladı: Liderlik İstanbul'da
DEM Parti vekilinden skandal hareket! Terörist cenazesi taşıdı
Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
Dolandırıcılar gözlerini memur adaylarına dikti! İş vaadi ile binlerce kişi mağdur oldu
Türkiye'den NATO üyelerine PKK/YPG uyarısı! 'Teröre desteği artık kesin'
12 ülke harekete geçti! Özgürlük filosu Gazze yolunda
Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! “Beyaz Bayrak” hamlesi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek öneri! “Beyaz Bayrak” hamlesi

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Bayramda çalışana avantaj! Asgari ücretliye 3 bin 967 TL: Birçok çalışan bunları bilmiyor

Yeni emeklilik sistemi: 4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef enflasyonu düşürmek

Yeni emeklilik sistemi: 4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef enflasyonu düşürmek

Kira beyannamesinde bugün son gün

Kira beyannamesinde bugün son gün

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Dokuz gün ücretsiz olacak! Bu geceden itibaren başlıyor