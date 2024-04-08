Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu

Şanlıurfa'da Fenerbahçe ve Galatasaray dün akşam karşı karşıya geldi. Süper Kupa maçı 1 yıldır bir türlü oynanamadı. Suudi Arabistan'da oynanacaktı olmadı. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı maçta sahadan çekilmesiyle hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Fedarasyonu verecek.Maçtan önce konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, birçok konuda yaşadıkları haksızlıkların kendilerini isyan noktasına getirdiğini belirterek, bunun ilk adımını da Şanlıurfa'da attıklarını söyledi.Yarıda kalan maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.Türkiye Süper Kupa'da skandal! Fenerbahçe kupayı boykot etti. U19 takımı sahadan çekildiGalatasaray-Fenerbahçe maçı 2. dakikada tamamlandı. Icardi gol attı, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi.TFF ile çatışma halinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti.Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2.dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti.Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti.