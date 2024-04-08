Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı! Dünya basınında gündem oldu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.
Şanlıurfa'da Fenerbahçe ve Galatasaray dün akşam karşı karşıya geldi. Süper Kupa maçı 1 yıldır bir türlü oynanamadı. Suudi Arabistan'da oynanacaktı olmadı. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı maçta sahadan çekilmesiyle hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Fedarasyonu verecek.
ALİ KOÇ: İSYAN NOKTASINA GELDİK
Maçtan önce konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, birçok konuda yaşadıkları haksızlıkların kendilerini isyan noktasına getirdiğini belirterek, bunun ilk adımını da Şanlıurfa'da attıklarını söyledi.
DURSUN ÖZBEK: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER DAHA DA GERGİNLEŞECEK
Yarıda kalan maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.
''TÜRKİYE'DE SKANDAL''
İSPANYOL MARCA: Türkiye Süper Kupa'da skandal! Fenerbahçe kupayı boykot etti. U19 takımı sahadan çekildi
CALCIOMERCATO: Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2. dakikada tamamlandı. Icardi gol attı, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi.
FRANSIZ L'EQUİPE: TFF ile çatışma halinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti.
''FENERBAHÇE'DEN TFF'YE MESAJ''
DAİLY MAİL: Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.
ALMAN BILD GAZETESİ: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2.dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!
''SANSAYONEL BOYKOT''
FOOTBALL ITALIA: Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti.
THE SUN: Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti.
ALİ KOÇ: İSYAN NOKTASINA GELDİK
Maçtan önce konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, birçok konuda yaşadıkları haksızlıkların kendilerini isyan noktasına getirdiğini belirterek, bunun ilk adımını da Şanlıurfa'da attıklarını söyledi.
DURSUN ÖZBEK: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER DAHA DA GERGİNLEŞECEK
Yarıda kalan maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya medyasında büyük ses getirdi. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.
''TÜRKİYE'DE SKANDAL''
İSPANYOL MARCA: Türkiye Süper Kupa'da skandal! Fenerbahçe kupayı boykot etti. U19 takımı sahadan çekildi
CALCIOMERCATO: Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2. dakikada tamamlandı. Icardi gol attı, Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi.
FRANSIZ L'EQUİPE: TFF ile çatışma halinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti.
''FENERBAHÇE'DEN TFF'YE MESAJ''
DAİLY MAİL: Fenerbahçe, TFF'ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.
ALMAN BILD GAZETESİ: TFF'yi protesto eden Fenerbahçe 2.dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!
''SANSAYONEL BOYKOT''
FOOTBALL ITALIA: Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'si, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupası Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot etti, önce genç takımını sahaya çıkardı, sonra da sahayı terk etti.
THE SUN: Fenerbahçe iki dakika içinde sahayı terk etti ve ezeli rakiplerine Türkiye Süper Kupa finalini kaybetti.