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Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde de sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin aldığı karar nedeniyle Şanlıurfa'da oynanacak maça U19 takımıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın tatil edilmesini sağlamak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe'de takımın lider futbolcusu Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un verdiği yanıt ise gündeme damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 7.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 7.04.2024 - 15:19 / Editör: Ozge Selin


Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için vakit geldi çattı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, görülmemiş anlara sahne olacak.

Fenerbahçe yönetimi, aldığı kararla birlikte A Takımı şehre götürmeyi U19 takımıyla sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak.

Bugün saat 12.00'de maçı olan U19 takımı, Giresunspor U19'u 4-1 mağlup etti. Genç futbolcular, saat 16.30'da Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Fenerbahçe - Giresun U19 maçını Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyretti.

Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ OLDU

U19 takımıyla maça başladıktan sonra Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeyi düşündüğü plan da ortaya çıktı.

A Spor'un geçtiği son dakika bilgilerine göre sarı-lacivertli bir yönetici, maç başladıktan sonra sahaya girerek takımı geri çekecek.

Böylelikle maç oynanmayacak ve PFDK'ye taşınacak. Fenerbahçe'nin alacağı ceza ve Süper Kupa'nın sahibi de bu şekilde belirlenecek.


Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

DZEKO, ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bu sezon takımın skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko, Başkan Ali Koç ile kritik bir görüşme yaptı.

Kaptan Dzeko, Süper Kupa'ya çıkmak istediklerini başkana iletti. Ama oyuncular umduğunu bulamadı.

Sarı-Lacivertliler'de birçok yabancı futbolcunun, Süper Kupa maçına yönetimin U19 Takımı ile çıkma kararından büyük rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

Ayrıca maçın olduğu saate antrenman koyduran yönetim, kararlı olduğunun altını çizdi. Koç'u diğer yöneticilerin de desteklediği ifade edildi.


Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Dzeko'nun Koç ile görüşmesinde, 'Futbolcular olarak karara büyük saygımız var. Ama biz Galatasaray maçına çıkmak ve bize yakışır şekilde oynamak istiyoruz' dediği öğrenildi. Koç'un ise 'Biz dönüşü olmayan bir karar aldık' deyip talebi reddettiği belirlendi.

Galatasaray maçına U19 Takımı ile çıkılacağı kararının ardından kısa süreli izne çıkan Fenerbahçeli futbolcular, İstanbul'a dönüş yapmaya başladı.

Ülkesine giden isimlerden Dzeko da dün öğlen saatlerinde İstanbul'a indi. Futbolcuların moralsiz olduğu bildirildi.
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