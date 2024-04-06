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İspanyol basınından bomba iddia: Arda Güler o takıma transfer olacak!

Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'e yeni bir talip var. İspanyol basınından El Mira'nın iddiasına göre; Real Madrid'de istediği süreyi alamayan ve bu durumdan rahatsız olan Arda Güler, sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Ekleme: 6.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 6.04.2024 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Sezon başında Fenerbahçe'den yüksek bir bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istediği süreyi alamayan ve bu durumdan rahatsız olan Arda Güler'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

SEVİLLA KİRALAMAK İSTİYOR
İspanyol basınından El Mira'nın iddiasına göre; Real Madrid'de istediği süreyi alamayan ve bu durumdan rahatsız olan Arda Güler için Sevilla harekete geçti.

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i kiralamak için devreye girebileceği iddia edildi.

Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

İspanyol basınından bomba iddia: Arda Güler o takıma transfer olacak!

ANCELOTTİ'YE KIZGIN
El Mira'nın haberine göre; 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu iddia edildi.

KİRALIK GİTMEYE SICAK BAKIYOR
Söz konusu haberde Arda Güler'in, Real Madrid'de yedek kulübesinde kalarak kariyerinin sekteye uğramasını istemediği ve başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.
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