Fenerbahçe'de 5 ismin son durumu belli oldu! Olympiakos maçı öncesi...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyememişti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şöyle:



Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.



Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.



Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.



İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.



Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.