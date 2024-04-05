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Fenerbahçe'de 5 ismin son durumu belli oldu! Olympiakos maçı öncesi...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun son durumu belli oldu.

Ekleme: 5.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 5.04.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Fred, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçında forma giyememişti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos maçı öncesi 5 futbolcunun son durumu şöyle:

Fred: Brezilyalı futbolcunun tendon yırtığı sakatlığı nüksetti. Fred takımdan ayrı çalışıyor.

Michy Batshuayi: Ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Ciddi bir sakatlığı bulunmuyor.

Mert Hakan Yandaş: Sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu idman eksikliğinden kadroya alınmadı.

İsmail Yüksek: Üst adalesinden sakatlanan milli futbolcu, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Cengiz Ünder: Kasık sakatlığı yaşayan ancak ciddi bir durumu olmayan Cengiz Ünder, önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alacak.
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