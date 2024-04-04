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Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde…

Galatasaray'ın 2021 yılında Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı genç futbolcu Sacha Boey, kısa sürede gösterdiği performans sayesinde birçok takımın radarına girdi. Dünyanın en büyük takımlarının transfer listesinde ilk sıralara yükselen Boey, rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak transferinden kısa süre sonra sakatlık geçiren Boey için yeni bir macera başlayabilir.

Ekleme: 4.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 4.04.2024 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında rekor bir bedelle bir transfer satışı yaptı.

2021 yılında Rennes'den kadroya katılan genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşayan Fransız futbolcu, devre arasında rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

Ancak Bayern'in 30 milyon euroluk dev transferi Sacha Boey, Bayern'in formasını sadece iki maçta terletebildi.

SAKATLIK YAŞADI

Bayern Münih'e transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan genç futbolcunun dönüş tarihi henüz bilinmiyor.

Alman devinde henüz kalitesini gösterme fırsatı bulamayan Boey için flaş bir haberi de İtalyan basını duyurdu. Bayern Münih'in aradığını bulamadığı Sacha Boey'i gelecek sezon elinden çıkartacağı söylendi.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde…

BİR BAŞKA DÜNYA DEVİNE GİDECEK

İtalyan basını, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Sacha Boey ile ilgilendiğini öne sürdü.

Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde…
Milan'ın, sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Boey için çalışmalara başladığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

Bayern Münih'in bu transfer için henüz kararını vermediği ancak Boey'den zarar da etmek istemediği öğrenildi. Yaz transfer döneminde Alman deviyle masaya oturacak olan Milan, Sacha Boey için pazarlıklara başlayacak.

GALATASARAY YİNE KAZANACAK

Sacha Boey Bayern Münih'ten ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak.

Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Bayern’den ayrılıp bir başka dünya devine gidiyor: Galatasaray’a müjde…
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