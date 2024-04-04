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Kaos bitmiyor! Bir suç duyurusu daha: Erden Timur...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 4.04.2024 - 14:16 Güncelleme: 4.04.2024 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilime dair yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızıların üyesi olan hukukçuların da başvuruya imza ile destek vermesi bekleniyor.

Kaos bitmiyor! Bir suç duyurusu daha: Erden Timur...

Ali Koç, Erden Timur hakkında ne demişti?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti:

Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince.

Kaos bitmiyor! Bir suç duyurusu daha: Erden Timur...
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