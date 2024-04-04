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Kadıköy'de maç sonu olay! Mert Hakan Yandaş yine başrolde

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Şükrü Saraçoğlu'nun otoparkında ortalık karıştı.

Kadıköy'de maç sonu olay! Mert Hakan Yandaş yine başrolde
Ekleme: 4.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 4.04.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından otoparkta gerilim yaşandı.

Müsabakanın bitiminde Şükrü Saraçoğlu Stadı otoparkında yaşanan olaya güvenlik ekipleri müdahale etti. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe görevlileriyle tartıştı.

Sancak, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'dan Gökhan Göktürk'e hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti.

'Mert Hakan'a söyle şoförüne sahip çıksın'

Bu duruma tepki gösteren Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a 'Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın.' dedi.

Adana Demirspor'un yeni başkanı Metin Korkmaz da yaşananlara tepki gösterdi.

Fenerbahçeli görevlilere serzenişte bulunan Korkmaz, Fenerbahçeli Mert Hakan'a karşı çıktı ve sarı lacivertli oyuncunun şoförünün Adana Demirsporlu yetkilisi Gökhan Göktürk'e küfrettiğini iddia etti.

'Konuşmak için erken'

Maç sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, yaşanan gerilimin sorulması üzerine, 'Onunla ilgili erken konuşmak için. Bir bölümü olmasaydı. Onun için derinden indikten sonra konuşursak çok daha faydalı olur.' şeklinde cevap verdi. Bu yanıtla birlikte, olayın detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulanmış oldu.

Kadıköy'de maç sonu olay! Mert Hakan Yandaş yine başrolde
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