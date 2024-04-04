İşte Kartal'ın ilk transferi! Bundesliga'dan geliyor...

Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...Bir yandan ligi üçüncü sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar bir yandan da gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Kartal, ilk transferini bitirdi.Beşiktaş, Alman devinin yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş'ta transferler şimdiden netleşmeye başlıyor.İkinci Başkan Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağ bek ve stoper transferlerini bitirme aşamasında olduğunu ve yakında müjdeyi vereceklerini söylemişti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yücel'in sağ bek için anlaştığı ismin Borussia Dortmund forması giren Marius Wolf olduğu öğrenildi.28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erdiği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek.Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken transferde sadece bir pürüz kaldı.Siyah beyazlı yönetim Wolf'ün sözleşmesinin sonu olan haziran ayına kadar başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor.Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 24 resmi maça çıkan Marius Wolf bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.