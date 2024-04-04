İsmail Kartal açıkladı! Sakatlar Olympiakos maçında dönecek mi?

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Olympiakos maçı öncesi sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.



İsmail Kartal; 'İsmail Yüksek, Batshuayi ve Fred'in Olympiakos maçına yetişebilecek mi?' sorusuna cevap verdi.



'NET BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM'



İsmail Kartal, 'Sakatlık antrenmanda da olabiliyor maçta da olabiliyor. Bugün hesapladık 56. maçımıza çıkmışız. Kolay değil. Bugün iki oyuncumuz Çağlar ve Becao hazır olmamalarına rağmen kadrodalardı. Diğer isimler için Olympiakos maçıyla ilgili net bir şey söyleyemiyorum.' şeklinde yanıtladı.