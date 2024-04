İrfan Can Kahveci kariyer rekorunu kırdı!

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızlarından birisi olan İrfan Can Kahveci, dün Dzeko'nun golünde asist yaparak kariyeri rekoru kırdı.

Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Dzeko'ya asist yapan İrfan Can Kahveci ise kariyer rekorunu kırdı.Opta verilerine göre, İrfan Can Kahveci bu sezon 7. asistini yaparak 2021-2022'yi(6) geride bıraktı ve Süper Lig kariyerinin tek sezondaki en iyi sayısına ulaştı.İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.