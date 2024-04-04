Galatasaray'dan Süper Kupa talebi! VAR'da da...

Galatasaray, 7 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Süper Kupa maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) beklenmedik bir talepte bulundu.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, maçta yabancı hakem yer almasının kendileri için sorun olmayacağını duyurdu.Bununla da yetinmeyen Galatasaray yönetimi, VAR hakemlerinin de yabancı olmasını talep etti.Öte yandan, Fenerbahçe ise daha önce maçın uygun bir tarihe alınması ve yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi talebinde bulunmuştu.TFF, '7 Nisan tarihinin iki kulüp tarafından ortak belirlendiği' gerekçesiyle Fenerbahçe'nin talebini reddetmişti.Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın gerçekleşmemesi durumunda U19 takımı ile sahaya çıkacağını resmen açıklamıştı.Süper Kupa maçı öncesi yaşanan bu gelişmeler, maçın atmosferini ve heyecanını daha da artırdı. Futbolseverler, 7 Nisan'da oynanacak olan maçın nasıl bir sonuçla tamamlanacağını merakla beklemeye başladı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız. Avusturya ile yapılan milli maçtaki kararları da gördük. O da Avrupalı bir hakem ama verilen kararların ne kadar doğru olup olmadığını gördük. Her yerde herkes hata yapabilir. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız. Bunların çok üstünde durmamak gerek. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara öz güven vermemiz gerekiyor. Başta federasyonun onlara destek olması gerek. Zaten 3-4 senedir Türk futbolundaki kaos devam ediyor. Çok önemli ve değerli hakemler vardı. Görevi bıraktılar. Yerine yenilerin gelmesi zaman alacaktır. Ancak üzerlerindeki baskılar da onların hata yapmasına yol açıyor. Bence önemli olan Türkiye Futbol Federasyonunun hakemlere destek vermesi.